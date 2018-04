Domenica 29 aprile 2018 - 16:30

Venezia, varchi turisti: ripristinati tornelli dopo blitz no global

Sindaco: no a provocazioni, sperimentazione varchi continua

Roma, 29 apr. (askanews) – Sono stati ripristinati i tornelli dopo il blitz dei no global al ponte della Costituzione contro i varchi per regolare i flussi turistici a Venezia, disposti dal sindaco della città lagunare dal 28 aprile al primo maggio.

Il sindaco Luigi Brugnaro dopo il blitz si è recato a piazzale Roma, nella sala operativa della polizia locale per monitorare la gestione dei flussi turistici: “Ripristinati i tornelli, non cadiamo in provocazioni, continueremo la sperimentazione dei varchi”, ha assicurato. Il sindaco ha postato un video sull’account Twitetr del comune dove ringrazia polizia locale, guardia di finanza, polizia e carabinieri e spiega: “Insieme al questore e al prefetto abbiamo ripristinato tutto mezz’ora dopo questo gesto eroico dei nostri no global locali”. “Noi – assicura – continueremo a voler risolvere a tutti i costi i problemi della nostra città, che per tanti anni certe persone hanno impedito si potessero risolvere. Non cadremo in provocazioni, con grande serenità continueremo a regolare i flussi per far vivere meglio le persone”. “Potete – conclude – venire tranquillamente a Venezia. Varchi: tutto a posto, si continua con la nostra sperimentazione.” Gtu MAZ