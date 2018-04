Sabato 28 aprile 2018 - 10:59

Il ponte del 1° Maggio tra sole e temporali

Aumenta l'instabilità, in particolar modo sui rilievi

Roma, 28 apr. (askanews) – Un ponte tra sole e temporali. Nelle prossime ore è infatti atteso un aumento dell’instabilità a causa del transito di due perturbazioni: la prima, di origine nord-africana, continuerà a lambire le estreme regioni meridionali, mentre l’altra, proveniente dall’Atlantico, si avvicinerà al Nord-Ovest con la sua parte più avanzata.

Quest’ultima perturbazione (la numero 8 di aprile) – spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo – interesserà il Nord anche domenica causando precipitazioni localmente intense, specialmente nella seconda parte della giornata. Nel frattempo le temperature resteranno complessivamente oltre la media con picchi nuovamente su livelli estivi al Centro-Sud. All’inizio della prossima settimana la perturbazione si allontanerà, seguita da aria più fresca che favorirà un calo termico soprattutto al Centro-Nord.

Il primo di maggio vedrà un nuovo peggioramento del tempo a partire dalla Sardegna per l’arrivo di una perturbazione africana (la n.1 di maggio) che, tra la fine di martedì e la giornata di mercoledì, investirà anche gran parte del Centro-Nord.

SABATO – Al mattino un po’ di nuvolosità, oggi, soprattutto al Nord-Ovest, al Sud e sulle Isole, con qualche pioggia sulle Alpi occidentali e in Sicilia; in generale bello altrove. Nel pomeriggio aumento dell’instabilità con sviluppo di rovesci e temporali a carattere isolato su Alpi centro-occidentali, Piemonte, Appennino centro-settentrionale, zone interne della Sardegna e Sicilia orientale. In serata e nella notte le precipitazioni, anche sotto forma di rovesci e locali temporali, interesseranno Piemonte, il nord e l’ovest della Lombardia, Sicilia e il sud della Calabria. Temperature massime in rialzo al Nord, senza grandi variazioni altrove: valori in generale sopra la media con picchi di 25-28 gradi. Ventoso sul basso Ionio e canale di Sicilia con mare fino a molto mosso.

DOMENICA – Domani mattina nubi in gran parte del Nord con piogge o rovesci a ridosso delle Alpi centro-occidentali e, in forma isolata, sulle pianure del Piemonte e dell’alta Lombardia. Ampie schiarite nel resto del Paese. Nel pomeriggio rovesci o temporali isolati in sviluppo su Alpi, Piemonte, Lombardia, Emilia e zone interne del Veneto. Al Centro-Sud il rischio di brevi e isolati acquazzoni o temporali sarà limitato alla dorsale appenninica, ai rilievi della Sardegna e, occasionalmente, su quelli della Sicilia. Il sole sarà maggiormente presente lungo i litorali tirrenici.

In serata e nella notte ulteriore peggioramento del tempo al Nord con il coinvolgimento anche della Toscana, con elevato rischio di precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. Temperature in lieve calo al Nord; valori sempre al di sopra della norma con punte tra 25-30 gradi al Centro-Sud. Venti sud-occidentali in intensificazioni nella seconda parte del giorno a partire dai mari di ponente. IL PONTE DEL 1° MAGGIO – Lunedì 30 aprile la parte più attiva della perturbazione si allontanerà dalle prime ore della giornata con le ultime precipitazioni al mattino all’estremo Nord-Est. Per il resto la giornata sarà complessivamente discreta: nel pomeriggio la possibilità di brevi rovesci sarà limitata alle zone montuose del Piemonte e della Lombardia (con occasionali sconfinamenti verso la pianura piemontese), sulla Liguria centro-orientale e, in forma occasionale, sull’Appennino centrale e lucano. Tra la sera e la notte tendenza a peggioramento sulla Sardegna con piogge a partire dal settore meridionale dell’isola.

Le temperature minime e massime in diminuzione al Centro-Nord, sul basso versante tirrenico e sulla Sardegna. Clima ancora estivo al Sud con valori superiori ai 25 gradi.

Nella giornata del 1° maggio il tempo sarà ancora parzialmente soleggiato al Sud dove il clima si manterrà ancora di stampo estivo con picchi di 27-28°C. Nel resto del Paese giornata più nuvolosa a causa dell’avvicinamento di una nuova perturbazione, la prima del mese di maggio, che darà luogo a piogge e rovesci sin dal mattino sulla Sardegna, in estensione nella seconda parte della giornata alle regioni centrali a partire da quelle tirreniche. Il Nord dovrebbe essere coinvolto soprattutto nella giornata di mercoledì. Si tratta di un’evoluzione ancora molto incerta per quanto riguarda la tempistica.

Cro/Mau