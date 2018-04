Venerdì 27 aprile 2018 - 17:38

Softlab e Crossmatch insieme per autenticazione sicura

Con la soluzione DigitalPersona

Roma, 27 apr. (askanews) – L’universo informatico e il mondo legale si preparano ad affrontare il cyber crime e la protezione dei dati personali con un’arma in più, il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr) europeo. Tuttavia, la cosiddetta privacy by design ha bisogno di convergenza fra le legislazioni europee, investimenti diretti da parte delle aziende e coordinamento di policy choice molto stringenti per rispondere efficacemente alla nuove insidie.

Protezione dati e sicurezza sono quindi due aspetti che si intersecano sulla strada dell’innovazione in era globale: la necessità principale è quella di costruire uno scudo impenetrabile, ma allo stesso tempo maneggevole che non appesantisca i sistemi e che renda fluide le attività quotidiane.

Il focus strategico principale delle compagnie del settore resta dunque la trasformazione digitale, sia nel produrre e fornire soluzioni complesse sia nel concepire per tempo soluzioni agili ed efficaci accompagnando i propri clienti nell’oneroso percorso della cyber security. All’interno di questa ampia cornice il tema delle credenziali di accesso ai sistemi aziendali rappresenta un punto di notevole criticità. Per questo, spiega una nota, l’italiana Softlab, assieme all’azienda californiana Cross Match, “intendono affiancare e supportare le imprese attraverso la soluzione DigitalPersona, già utilizzata da attori dei settori finanziari e governativi, forze dell’ordine e militari americani”.

L’approccio di Digital Persona, orientato “alla personalizzazione e alla sicurezza dell’autenticazione composita, converge”, spiega Softlab, “sullo studio del comportamento dell’utente con un sistema stratificato e multi fattore: il sistema impara e memorizza il comportamento di ogni utente e differenzia il pack di sicurezza impiegato per ogni tipo di device”.

Inoltre, “le soluzioni di gestione dell’identità Crossmatch includono hardware e software di gestione dell’identità Biometrica”. Con la recente integrazione della biometria di battitura “ogni utente viene profilato per il proprio e personale comportamento di digitazione della tastiera. L’apprendimento automatico permette così, prosegue la nota, l’autenticazione non solo in base a ciò che si digita ma soprattutto al modo in cui si digita. Le variabili di pressione, sequenza e tempi di latenza combinate tra loro creano un profilo di battitura del singolo utente unico e irripetibile, garantendo un’elevata sicurezza digitale senza mai compromettere la user experience”.

(Fonte: Cyber Affairs)