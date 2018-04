Venerdì 27 aprile 2018 - 09:20

Colpo alla camorra, 4 arresti nel clan La Torre

L'operazione svolta tra Caserta, Benevento e Torino

Napoli, 27 apr. (askanews) – Quattro uomini del clan La Torre, attivo a Mondragone nel Casertano, sono stati arrestati dai carabinieri e da personale del Nucleo investigativo centrale di polizia penitenziaria nel corso di un’operazione scattata questa mattina. Si tratta del fratello e del figlio del capoclan Augusto La Torre, già detenuto, e di due pregiudicati, di cui uno in carcere.

L’indagine, coordinata dalla Dda partenopea, ha messo a nudo attività criminose tra cui la detenzione illegale di armi comuni da sparo e da guerra, con l’aggravante del metodo mafioso. Gli arresti sono stati eseguiti nelle province di Caserta, Benevento e Torino. Grazie ad intercettazioni ambientali e allo stretto monitoraggio in carcere del capoclan Augusto, e del fratello Antonio, hanno evidenziato come i due, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, a partire dal luglio 2015 abbiano illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico più armi comuni da sparo e un’arma da guerra (pistola glock, mitra da guerra, pistola calibro 38, fucile M52, pistola calibro 7.65) per riaffermare l’egemonia del clan.

Gli indagati – si sottolinea in una nota – avrebbero inoltre formulato minacce di morte nei confronti del pm Alessandro D’Alessio, titolare dell’indagine insieme alla collega Maria Laura Lalia Morra.

