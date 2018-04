Giovedì 26 aprile 2018 - 15:01

Italiani si lanciano su gelato: consumo stimato 2 mld di coni

Da maggio a settembre, dati dell'Osservatorio Sigep

Roma, 26 apr. (askanews) – Sale la temperatura e gli italiani si lanciano sul gelato. Secondo l’Osservatorio di Sigep, la fiera mondiale del gelato artigianale, organizzata a Rimini da Italian Exhibition Group dal 19 al 23 gennaio 2019, gli italiani consumeranno tra maggio e settembre quasi due miliardi di coni e coppette. Semaforo verde dunque per le 39.000 gelaterie italiane, che insieme ai 150.000 addetti attendono i buongustai.

“Siamo convinti – dice Claudio Pica, presidente dell’associazione italiana gelatieri – che quest’anno sarà un boom per i sorbetti artigianali”. La novità per l’estate 2018 è il gusto moringa. La proposta è in anteprima assoluta e viene dall’Accademia dei Maestri Gelatieri guidata da Candida Pelizzoli: 9 amminoacidi essenziali, 27 vitamine, 46 antiossidanti diversi e molti sali minerali fanno della moringa, una pianta che cresce in India ai piedi dell’Himalaya, un alimento sempre più apprezzato per le sue virtù benefiche. E per i fedeli amici a quattro zampe, compagni delle prime passeggiate, è nata un mesa fa la gelateria tutta dedicata al cane: a Sirmione sul Lago di Garda a opera di un imprenditore del mantovano.

Il mercato mondiale del gelato artigianale vale attualmente 15 miliardi di euro, con una crescita media del 4% l’anno tra 2015 e 2018. L’Italia, dove il consumo del gelato è per 1/3 industriale e 2/3 artigianale, è il primo paese al mondo in cui si assiste a tale predominio nelle preferenze dei consumatori. È sempre più capillare l’offerta delle gelaterie artigianali nel mondo. In Europa nel 2016 si contavano oltre 60.000 gelaterie delle quali 39.000 in Italia (10.000 gelaterie pure e 29.000 bar e pasticcerie con gelato), con 150.000 addetti. In Germania le gelaterie sono 9.000 di cui 3.300 “pure”, mentre sono 2.000 quelle spagnole. In Sud America sono Argentina e Brasile a farla da padroni, con rispettivamente 1.500 e 500 gelaterie.

È in costante crescita il gelato artigianale negli Stati Uniti. Interessante notare come nelle statistiche americane compaia sempre più di frequente il riferimento al gelato artigianale, probabilmente grazie alle oltre 950 gelaterie del territorio che si fanno notare sui media per la capacità di offrire un prodotto di giornata, fatto con ingredienti locali e con un processo produttivo classico. I clienti, nei tanti negozi dove la produzione è a vista, ormai identificano tutto questo come segno di freschezza. La Cina, che nel 2014 ha superato gli USA nei consumi grazie alle 1.000 gelaterie artigianali, presenta interessanti spunti di riflessione per chi credeva che i consumatori del più grande mercato del mondo non amassero il dolce freddo o i prodotti a base latte. Un mercato potenziale interessantissimo.