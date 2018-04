Martedì 24 aprile 2018 - 14:27

Garante Privacy incontra Facebook e chiede ulteriori chiarimenti

Per approfondire l'istruttoria sul caso Cambridge Analytica

Roma, 24 apr. (askanews) – Ulteriore documentazione in merito alla possibile violazione dei dati personali di decine di migliaia di utenti italiani già individuati e di altri ancora da identificare. Lo ha chiesto il Garante della privacy, Antonello Soro, che questa mattina ha ricevuto una delegazione di Facebook per approfondire l’istruttoria sul caso Cambridge Analytica.

All’incontro con Soro ha partecipato una delegazione di Facebook guidata dalla responsabile europea per la privacy Yvonne Cunnane (Director – Head of Data Protection).

Facebook ha offerto piena collaborazione e provvederà a fornire tutti i chiarimenti in merito alle numerose questioni sottoposte dall’Autorità italiana; in particolare: quali e quante società che effettuano marketing politico hanno avuto accesso ai dati degli utenti; informazioni in merito alle policy e alle tecnologie utilizzate, relative al riconoscimento facciale; modalità per l’adeguamento del trattamento dei dati personali al GDPR (il nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali); modalità di profilazione degli utenti, con particolare riferimento ai dati sensibili; il tipo di controlli effettuati sugli sviluppatori delle app collegate a Facebook.

(segue)