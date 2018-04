Lunedì 23 aprile 2018 - 14:33

Torino, registrato a Anagrafe figlio di 2 madri: primo in Italia

Di Chiara Foglietta (vicecapogruppo Pd) e della compagna

Torino, 23 apr. (askanews) – Registrato all’Anagrafe di Torino il figlio di due mamme: è il primo caso in Italia. Si tratta del bambino di Chiara Foglietta, vicecapogruppo del Pd in Consiglio Comunale a Torino, e della sua compagna Micaela Ghisleni, nato poche settimane fa a Torino. La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha firmato l’atto.

All’Anagrafe di Torino sono stati inoltre trascritti due atti di nascita di altri due bambini, nati all’estero da due coppie omogenitoriali, due papà e due mamme residenti a Torino.

“Oggi non si è solo scritto un atto. Un nome su un foglio. Si è scritta una pagina importante della nostra Storia. Niccolò ora è ufficialmente registrato ed è figlio mio e di Micaela anche per lo Stato italiano”, ha scritto su Facebook l’esponente del Pd, Chiara Foglietta: “Abbiamo aperto una strada importante per tutte le coppie che si trovano nella nostra stessa situazione, abbiamo dato coraggio a quelle donne che non hanno più intenzione di dichiarare il falso. Se siamo qui oggi lo dobbiamo a chi ci ha creduto fin da subito, il nostro avvocato Alexander Schuster, al Coordinamento Torino Pride e nello specifico ad Alessandro Battaglia che è stato fondamentale e da anni si impegna per tutte e tutti noi senza sosta, alla Sindaca Chiara Appendino, che ha avuto coraggio e ci ha messo la faccia, e alla giunta”, ha aggiunto Foglietta.

“Torino, non senza fatica, si dimostra ancora una volta all’altezza della sua storia. Che sia di esempio a tante altre città e altri Sindaci in Italia. E poi si riempia il vuoto legislativo quanto prima”, ha concluso la consigliera comunale del Pd.