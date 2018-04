Lunedì 23 aprile 2018 - 15:46

Il Fitness italiano guarda all’Europa: accordo FNI-IHRSA

Oltre 140mila utenti italiani potranno allenarsi in club mondiali

Roma, 23 apr. (askanews) – L’industria italiana del fitness guarda al futuro grazie ad un accordo storico tra il più grande network di palestre multi-brand dello Stivale e l’organismo colosso mondiale del fitness. Oltre 140mila utenti italiani potranno allenarsi in migliaia di club di tutto il mondo.

Un’industria italiana del Fitness più solida e strutturata, centri qualificati, manager e titolari di palestre sempre più preparati e professionisti dell’esercizio fisico con formazione avanzata e forte credibilità. Sono questi gli obiettivi principali dell’accordo strategico siglato tra Fitness Network Italia, il più grande network nazionale di centri fitness multi-brand, e IHRSA, organismo mondiale che rappresenta i Fitness e Wellness Club di tutto il globo. La partnership permetterà ad oltre 140mila utenti italiani di allenarsi in migliaia di club nel resto del mondo beneficiando di sconti e agevolazioni del programma esclusivo IHRSA Passport.

L’intesa è stata raggiunta a Colonia in occasione del FIBO 2018, il più importante appuntamento europeo del fitness e del benessere, e farà di Fitness Network Italia lo ‘Strategic Partner’ di IHRSA per il territorio nazionale. Con quasi 100 club presenti in 12 regioni italiane, FNI contribuirà alla crescita e alla promozione del settore fitness nello Stivale rafforzando ulteriormente la collaborazione tra gli operatori e fornendo sempre maggiori opportunità di conoscenza per accrescere la competitività dei Club affiliati: “Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo accordo – spiega Andrea Pambianchi, Founder e CEO di Fitness Network Italia – questa partnership può rappresentare per i nostri club una leva strategica eccezionale di incremento del business e ci proietta verso una dimensione più europea, con la vision di diventare il network multi-brand con il maggior numero di strutture di tutto il Continente”.

In virtù di questa collaborazione, Fitness Network rappresenterà sul territorio nazionale un colosso mondiale che riunisce più di 9.000 club associati in oltre 80 paesi e 120 milioni di utenti: curerà tutte le affiliazioni, fornirà orientamenti e direzioni strategiche per lo sviluppo di obiettivi di mercato e permetterà agli operatori italiani di accedere ad un vero e proprio know-how internazionale attento all’esercizio fisico come strumento di wellness e salute. Soddisfatto Florian Cartoux, Direttore IHRSA Europa: “Questo accordo ci offre per la prima volta l’opportunità di rafforzare ed estendere i benefici e le competenze di IHRSA in Italia. I proprietari e gli operatori dei Fitness e Sport Club italiani ora avranno l’opportunità di rafforzare le loro attività e contribuire a creare un mondo più sano”.

Tra le prime iniziative annunciate da Fitness Network Italia per l’approccio in Europa, un’esclusiva convention a bordo della Fit Cruise di Grimaldi Lines, la OneConvention, che dal 14 al 17 luglio 2018 porterà da Roma a Barcellona i titolari delle palestre italiane che incontreranno i rispettivi operatori spagnoli per condividere obiettivi, esperienze e Case History con relatori provenienti da tutto il mondo. Al via a breve anche il lancio del nuovo sito www.fitnessnetworkeurope.com.