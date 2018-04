Lunedì 23 aprile 2018 - 15:36

“Emergenza Sorrisi”, raccolta fondi “Un messaggio per un Sorriso”

Fino al 19 maggio la campagna grazie a sms solidali

Roma, 23 apr. (askanews) – “Emergenza Sorrisi” lancia la campagna di raccolta fondi “Un messaggio per un Sorriso”: dal 23 aprile al 19 maggio sarà, infatti, possibile sostenere i medici volontari della Onlus con l’invio di sms solidali del valore di 2 euro al 45584; oppure con chiamate da rete fissa al 45584 per donare 5 o 10 euro.

Le donazioni raccolte attraverso la campagna solidale – informa una nota – andranno anche a sostenere i progetti futuri dell’Associazione per l’anno 2019 dalle missioni chirurgiche in Burkina Faso, Somalia, Haiti, Iraq, Senegal, Afghanistan, Siria e Benin; al trasferimento ed esecuzione di interventi chirurgici in Italia per i casi clinici più gravi e complessi; ai corsi di formazione per i medici locali sia in loco sia in Italia.

Ogni tre minuti nel mondo nasce, infatti, un bambino affetto da labiopalataoschisi, una patologia conosciuta con il nome di “labbro leporino” che determina l’apertura del labbro, o in casi più gravi del palato. Questi bambini, che spesso nascono in contesti e territori svantaggiati, fanno molta fatica ad avere una vita normale. Oltre ad avere difficoltà nel nutrirsi, nel parlare e a volte persino nel respirare spesso vengono allontanati ed emarginati dalla propria comunità. In molti paesi dell’Africa, continente dove il fenomeno è particolarmente diffuso, questi bambini vengono considerati maledetti fino ad essere chiamati “Ajok”, che nella lingua locale significa perseguitati da Dio.

E’ proprio in questi contesti difficili, dove la possibilità di accesso alle cure mediche è molto scarsa, che interviene Emergenza Sorrisi. Grazie al suo team di 370 medici e infermieri volontari, Emergenza Sorrisi ha restituito in 10 anni di attività il sorriso a oltre 4.400 bambini. In ogni missione chirurgica i medici e il personale sanitario affrontano situazioni molto difficili, visitando e operando quanti più bambini possibili. Il team collabora anche con le realtà locali, organizzando percorsi formativi volti a formare e aggiornare i medici e gli infermieri del luogo.

Sostenendo, attraverso un piccolo gesto di solidarietà, la campagna “Un messaggio per un Sorriso” è possibile restituire un sorriso e un po’ di speranza a centinaia di bambini di tutto il mondo.