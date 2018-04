Lunedì 23 aprile 2018 - 13:18

Dalla Val D’Orcia arriva l’olio extra vergine biologico Aetos

Nella Tenuta Sanoner dell'Adler Spa Resort Thermae

Roma, 23 apr. (askanews) – In Toscana, e precisamente in Val d’Orcia, si trova la Tenuta Sanoner. Con i suoi 30 ettari di terreno, la tenuta ospita i vigneti, una cantina e gli uliveti. Adagiata su una collina a pochi minuti dall’ Adler Spa Resort Thermae di Bagno Vignoni (San Quirico d’Orcia), la Tenuta offre una vista spettacolare sui dolci rilievi della Val d’Orcia, sui boschi di San Giovanni d’Asso, su uliveti, campi di grano e poderi. Giuseppe Basta dirige la produzione di vino e olio nell’azienda agricola Tenuta Sanoner degli Adler Spa Resorts and Lodges.

Era il 2009 quando Giuseppe e i suoi collaboratori hanno piantato i primi 400 ulivi nella Tenuta Sanoner ed oggi se ne contano circa 2000. Ogni esemplare produce fino a 25 chili di olive che vengono raccolte al momento giusto, quando mutano di colore dal verde al viola. Le metodologie impiegate, sono quelle che rispettano le olive: utilizzando strumenti simili a grandi pettini, i frutti vengono raccolti manualmente dai rami e deposti poi in particolari cassette forate. Si eliminano con un soffio di aria compressa le ultime foglie e le olive in una stanza fresca per poi esser portate al frantoio.

Al frantoio si trova Carlo Antonio Bindi, che lava e priva le olive di ogni residuo di rami e foglie, poi tritate in grandi spirali d’acciaio. La pasta ottenuta viene messa in una centrifuga dove acqua e olio si separano dalle parti solide. Infine, l’olio viene filtrato e imbottigliato. Carlo Antonio Bindi è Mastro Oleario. Bindi si serve di telecamere termografiche per controllare la stagionatura dei frutti e talvolta rifiuta olive non rispondenti ad adeguati standard qualitativi. La spremitura a freddo in giornata, immediatamente dopo la raccolta a mano, ad esempio, permette di conservare tutte le proprietà organolettiche e tutti i componenti dell’oliva.

Prodotto naturalmente, AETOS Olio Extra Vergine di Oliva biologico è un prodotto di alta qualità per le metodologie di lavorazione utilizzate e per la provenienza territoriale della materia prima: grazie alla particolare composizione del terreno, fatto di argilla, sabbia e trachite, una roccia vulcanica ricca di minerali, la Val d’Orcia e la Toscana rappresentano un habitat ideale per gli ulivi. Nella Tenuta Sanoner a Bagno Vignoni e nel vicino terreno dell’azienda agricola Poggio Grande, si coltivano, seguendo i principi dell’agricoltura biodinamica, sei specie locali: Coreggiolo, Moraiolo, Maurino, Pendolino, Leccino e Frantoio.