Lunedì 23 aprile 2018 - 11:10

Anziano preso a pugni per rapina sotto a casa: è grave

Lo scorso sabato mattina in via Valtorta. Arrestato l'aggressore

Milano, 23 apr. (askanews) – E’ in gravi condizioni l’anziano selvaggiamente aggredito lo scorso sabato mattina sotto a casa a Milano da un uomo che gli ha rubato il portafoglio. Lo riportano oggi alcuni quotidiani che hanno scoperto in Rete le immagini della telecamera di sicurezza del palazzo dove abita la vittima in via Valtorta. Nel video si vede un uomo che, probabilmente facendo finta di telefonare, tende un agguato alla vittima che rientra a casa con le borse della spesa in mano: appena fuori dal portone il rapinatore gli si para davanti e poi colpisce l’uomo con estrema violenza con due pugni al volto. La vittima crolla a terra all’indietro, esanime, picchiando la testa sul selciato, e il rapinatore si inginocchia su di lui, gli fruga nelle tasche, gli prende il portafoglio e si allontana.

Grazie a queste immagini, il malvivente è stato arrestato dalla polizia, si tratta di un romeno di 29 anni. La vittima è ricoverata nel reparto di Rianimazione della clinica Città Studi.

Alp