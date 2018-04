Venerdì 20 aprile 2018 - 08:35

Papa Francesco oggi a Molfetta sulle orme di don Tonino Bello

Prima si ferma sulla tomba del vescovo dei poveri ad Alessano

Roma, 20 apr. (askanews) – Papa Francesco visita oggi Alessano e Molfetta, in Puglia, per onorare la figura di don Tonino Bello, scomparso il 20 aprile di 25 anni fa (1935-1993).

Jorge Mario Bergoglio visita dapprima Alessano, in provincia di Lecce, dove il sacerdote è nato, e poi Molfetta, in provincia di Bari, dove don Tonino Bello è stato nominato vescovo da Giovanni Paolo II nel 1982. Presidente di Pax Christi, sempre vicino ai poveri, impegnato per la pace nei Balcani e in Medio Oriente, è morto prematuramente per un male incurabile. La Chiesa ha avviato il processo di beatificazione.

Il Pontefice, partito alle 7.30 dal Vaticano in elicottero, visita la tomba di don Tonino Bello e incontra la popolazione di Alessano e si trasferisce poi a Molfetta per celebrare messa. Nel primissimo pomeriggio è previsto il rientro in Vaticano. Il Papa argentino, che ha già visitato i luoghi di don Lorenzo Milani e don Primo Mazzolari (e a maggio visiterà la cittadella dei focolari a Loppiano e Nomadelfia di don Zeno Saltini), continua così, con i suoi viaggi italiani, ad indicare personalità non sempre valorizzate alla loro epoca che rappresentano però modelli di quella Chiesa evangelica e vicina agli ultimi che egli definisce “Chiesa in uscita”.