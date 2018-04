Giovedì 19 aprile 2018 - 17:25

Esri Italia, Istituto Nautico Marcantonio Colonna lancia “Imparare navigando”

Progetto per reintrodurre la geografia negli istituti nautici

Roma, 19 apr. (askanews) – L’Istituto Nautico di Roma Marcantonio Colonna sta portando avanti in collaborazione con il circolo velico lucano il progetto “imparare navigando” di grande importanza per la reintroduzione della geografia negli istituti nautici e per l’orientamento degli studenti del biennio che dovranno scegliere se diventare capitani o progettisti navali.

Alla crociera infatti partecipano ragazzi del secondo anno. Il carteggio nautico, le regole della navigazione, lo studio della storia dei porti e delle coste si unisce alle regole di convivenza e di suddivisione dei compiti che in barca a vela diventano elementi imprescindibili e di grande formazione per i nostri studenti.

Quindi quale mezzo migliore della navigazione a vela per iniziare quel percorso che diventerà per molti di loro il lavoro che dovranno affrontare nella loro vita futura. Esri italia ha deciso di seguire i ragazzi nella loro navigazione creando una applicazione in ArcGIS Online che rappresenta un po’ un diario di bordo digitale dove ogni giorno vengono postati contenuti quali foto, impressioni, emozioni.