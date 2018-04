Mercoledì 18 aprile 2018 - 09:43

Superenalotto: centrato a Caltanissetta un “6” da 130,2 mln

Dopo 8 mesi di assenza, è la quinta vincita più alta di sempre

Roma, 18 apr. (askanews) – Colpo grosso per il Superenalotto. Dopo oltre 8 mesi di assenza – la sestina vincente mancava per l’esattezza dal 1° agosto 2017 – è finalmente stato centrato il “6” che ha regalato a un giocatore di Caltanissetta un jackpot da 130,2 milioni di euro, grazie alla combinazione vincente 12,23,39,54,72,73 – Jolly 53 – SuperStar 75. La vincita è stata realizzata con una schedina 2 pannelli presso il punto vendita Totocalcio Superenalotto Edicola Totip Tris Uno situato in via Vitaliano Brancati 15.

Si tratta della quinta vincita più alta di sempre nella storia del concorso Sisal – come ricorda l’agenzia Agimeg – alle spalle dei 177,7 milioni vinti con un sistema nell’ottobre 2010, seguiti dai 163,5 milioni centrati a Vibo Valentia nell’ottobre 2016, dai 147,8 milioni vinti a Bagnone (MS) nell’agosto 2009 e dai 139 milioni vinti a Parma e Pistoia nel febbraio 2010. L’ultima uscita del “6” risaliva all’agosto dello scorso anno, quando in provincia di Venezia fu centrato un jackpot da 77,7 milioni di euro. Quella di Caltanissetta è la prima vincita di prima categoria del 2018. Per il prossimo concorso il jackpot ripartirà da una base di 24 milioni di euro.

A festeggiare per l’uscita del “6” da 130,2 milioni di euro non solo il fortunato giocatore di Caltanissetta, ma anche l’Erario, che grazie alla tassa sulle vincite incassa 15,6 milioni di euro. Merito della cosiddetta ‘tassa sulla fortuna’ che prevede un prelievo erariale del 12% sulla parte eccedente le vincite superiori ai 500 euro.