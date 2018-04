Mercoledì 18 aprile 2018 - 13:39

Amianto all’Olivetti, assolti i fratelli De Benedetti e altri 11

La Corte d'Appello ha ribaltato la sentenza di primo grado

Torino, 18 apr. (askanews) – Tutti assolti per le morti di amianto alla Olivetti. La Corte d’Appello di Torino, presieduta da Flavia Nasi, ha ribaltato la sentenza di primo grado stabilendo che i 13 imputati, tra cui i fratelli Carlo e Franco De Benedetti, non sono responsabili dei decessi avvenuti per mesotelioma pleurico tra il 2008 e il 2013 a causa delle fibre contenute nei processi di lavorazione.