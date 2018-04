Lunedì 16 aprile 2018 - 11:00

Vino, Valerio Massimo Manfredi e Allegrini insieme in un libro

Presentato a Vinitaly, ambientato nella sede storica dell'azienda

Roma, 16 apr. (askanews) – Un libro per il Vinitaly 2018. Valerio Massimo Manfredi, autore che ha venduto 15 milioni di copie nel mondo, lo ha scritto in esclusiva per la cantina Allegrini, ambientandolo a Villa Della Torre, sede di rappresentanza dell’azienda. Manfredi ha presentato il racconto “Amoris Potio” oggi a Verona, in occasione dell’inaugurazione della Fiera. La vicenda si svolge a cavallo tra i nostri giorni e il Rinascimento a Fumane di Valpolicella (in provincia di Verona), in un susseguirsi di emozioni tra indagine storica e vena fantastica.

“Quando ho visitato Villa Della Torre – spiega Manfredi, autore di romanzi storici di successo internazionale come Aléxandros, L’ultima legione, Il Tiranno, Teutoburgo – la storia è nata da sola. Si tratta di un monumento così ricco di suggestioni, popolato anche di mostri e demoni, ma in cui prevale l’armonia, l’elemento solare, incoronato dai vigneti della Valpolicella. Il libro – anticipa Manfredi – narra di una dimora abbandonata e di un gruppo di ragazzi che parte alla sua scoperta, cercando di svelarne il mistero. Sullo sfondo, un vino miracoloso: amoris potio”.

“Il legame tra vino e cultura è un elemento ricorrente della filosofia di Allegrini – racconta Marilisa Allegrini, presidente dell’azienda – che ha dedicato al libro anche la nuova etichetta limited edition de La Grola, affidata per la nuova annata, la 2015, all’artista Leonardo Ulian. Un libro e un vino vanno assaporati con la necessaria lentezza, mantengono nel tempo il loro fascino, talvolta lo accrescono, hanno bisogno dell’emotività umana per essere giudicati ed interpretati”.