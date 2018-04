Lunedì 16 aprile 2018 - 13:01

Rosanna Carpenè consegna a Zaia Magnum 150° della storica cantina

Zaia: "Se c'è Prosecco è grazie a Carpenè Malvolti"

Roma, 16 apr. (askanews) – “Se c’è Prosecco è grazie a Carpenè Malvolti”: lo ha detto il Governatore della Regione Veneto Luca Zaia nel ringraziare Rosanna Carpenè, che ieri gli ha donato la bottiglia “numero due” della “Magnum 150°” celebrativa per l’anniversario dell’inizio dell’attività di Impresa della Carpenè Malvolti, una selezione di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. prodotta in soli 1500 esemplari.

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha detto di sentirsi “onorato di ricevere da Rosanna Carpenè questo omaggio in occasione di un anniversario così importante. Carpenè Malvolti è un simbolo per la Regione Veneto, un’Impresa fortemente radicata sul territorio, da sempre innovativa nel mondo del vino, che incarna lo spirito ed i valori che hanno reso la nostra terra un luogo affascinante e produttivo. Il traguardo dei centocinquanta anni è esso stesso un riconoscimento della unicità del valore dei nostri vignaioli, è per loro che Antonio Carpenè ha contribuito allo sviluppo della viticoltura e dell’enologia e si inventa la Scuola Enologica, per cui alla famiglia Carpenè è giusto riconoscere questo grande impegno, quindi se c’è Prosecco è grazie a Carpenè”.

Rosanna Carpenè, la quinta generazione della Famiglia a guidare la Cantina ha ringraziato il Presidente Luca Zaia per l’impegno che da sempre riserva al mondo dell’agricoltura veneta e soprattutto al Prosecco, ricordando che si deve al lavoro svolto come Presidente della Provincia di Treviso prima, come Assessore all’Agricoltura della Regione Veneto poi e infine come Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali la tutela del vino veneto più noto al mondo. Vinitaly ha iniziato la 52° edizione brindando con la “Magnum 150°” della Carpenè Malvolti e tutti i saluti istituzionali saranno celebrati con la speciale edizione dedicata allo storico anniversario della Carpenè Malvolti.