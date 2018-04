Lunedì 16 aprile 2018 - 08:32

Nubifragio a Palermo, strade allagate e disagi alla circolazione

Decine di interventi dei vigili del fuoco in città e provincia

Palermo, 16 apr. (askanews) – Un violento nubifragio si è abbattuto la notte scorsa su Palermo e il suo hinterland. La pioggia ha allagato strade e scantinati, mandando in tilt il sistema viario in diverse zone della città. In particolare nelle aree vicine al mare, come a Mondello, a Sferracavallo e in via Messina Marina. Ma disagi si sono registrati anche sul lato monte del capoluogo siciliano, in viale Regione Siciliana e via Giafar.

Una sessantina sono stati gli interventi dei vigili del fuoco che sono dovuti intervenire anche all’interno delle aree di Pronto soccorso degli ospedali Civico e Policlinico allagate. Interventi si sono registrati anche in provincia di Palermo, a Campofelice di Roccella.

La violenza dell’acqua ha determinato il cedimento di un muro nel centro storico, dove la zona è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco. A rendere particolarmente difficile la situazione è anche l’emergenza rifiuti che da giorni sta colpendo Palermo. In molti casi, infatti, lungo le strade trasformate in veri e propri torrenti, i sacchi dell’immondizia sono stati trascinati via dall’acqua.