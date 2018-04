Domenica 15 aprile 2018 - 12:58

Siria, Papa: profondamente turbato, prevalgano pace e giustizia

"Concordare un'azione comune in favore della pace"

Roma, 15 apr. (askanews) – “Sono profondamente turbato dall’attuale situazione mondiale, in cui, nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fatica a concordare un’azione comune in favore della pace in Siria e in altre regioni del mondo”: così il Papa, dopo la preghiera del Regina Coeli, ha espresso tutta la sua preoccupazione per la situazione internazionale, soprattutto per quella della Siria.

E Bergoglio ha lanciato un forte appello: “Mentre prego incessantemente per la pace, e invito tutte le persone di buona volontà a continuare a fare altrettanto, mi appello nuovamente a tutti i responsabili politici, perché prevalgano la giustizia e la pace”.