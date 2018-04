Domenica 15 aprile 2018 - 17:17

Al Vinitaly il primo compleanno Doc Pinot Grigio delle Venezie

Festeggiato con Zaia e Casellati, già 70 etichette presentate

Roma, 15 apr. (askanews) – E’ stato un primo compleanno da record, con oltre 70 etichette presentate, quello della Doc interregionale di Pinot Grigio delle Venezie festeggiato oggi al Vinitaly di Verona nel corso di una kermesse presso lo stand del Mipaaf, al quale è intervenuto il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, accompagnato dall’assessore all’Agricoltura Giuseppe Pan, e affiancato dall’assessore del Friuli Venezia-Giulia Cristiano Shaurli e dal Presidente dei vini trentini Bruno Luterotti. Gli onori di casa sono stati fatti dal Presidente del Consorzio della neonata Doc, Albino Armani, che Zaia ha definito “il pivot di una squadra che sta giocando molto bene la sua partita”.

Il Consorzio riunisce i produttori del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e del Trentino, per un totale di 26mila ettari coltivati.

“Di questi 26.000 ettari – ha detto Zaia – 14.000 sono veneti e anche per questo la Regione ha creduto fino in fondo a un progetto coraggioso, che punta a tutelare produttori perlopiù piccoli e piccolissimi, che non possono avere grandi staff e che devono essere aiutati dalle Istituzioni, dal momento in cui il prodotto esce dalle aziende, fino alle tavole dei consumatori. E’ il momento – ha aggiunto – della tutela e della promozione sui mercati. In una parola, della ‘responsabilità'”.

Il primo compleanno della Doc Pinot Grigio delle Venezie è coinciso anche con la presentazione del nuovo logo del Consorzio, con al centro una “strana” gondola veneziana con tre “ferri” che simboleggia i tre territori, firmato da tutti i protagonisti, e dalla Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, giunta per portare il suo saluto alle Istituzioni coinvolte, al Consorzio e ai produttori.