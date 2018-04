Venerdì 13 aprile 2018 - 14:46

Cantina Villa Marcello a Vinitaly con vini dedicati alle antenate

Due Cuvee, un Prosecco e un Rosèe

Roma, 13 apr. (askanews) – Una tenuta agricola di trecento ettari, di cui 70 destinati a vigneto. Siamo a Fontanelle, nel Trevigiano. Il debutto nel mondo del vino della famiglia Marcello risale a fine ‘800 con la produzione di vini rossi tipici del territorio del Piave come Raboso, Cabernet e Merlot, ma anche con interessanti bianchi come Verduzzo, Pinot grigio e Prosecco nelle versioni fermo e frizzante.

Una storia che nel 2015 sceglie la via delle bollicine per avviare la produzione delle prime seimila bottiglie di Prosecco spumante Doc Brut. L’anno successivo l’imbottigliamento è entrato a regime: 75.000 bottiglie, diventate 120.000 lo scorso anno. In mezzo, riconoscimenti di rilievo: il debutto sugli scaffali di Harrods, l’inserimento nei cataloghi del prestigioso distributore “Maisons Marques et Domaines” e l’attenzione di tutti i mercati mondiali, dagli Stati Uniti al Giappone.

Oggi, l’azienda è guidata dalle sorelle Alessandra e Andriana Marcello del Majno, ma ci sono anche la madre Maria Elisabetta e Giovanni Mazzei, primogenito di Andriana. “Nel 2017 abbiamo ottenuto una crescita del 37% e ad oggi siamo distribuiti in 25 paesi – spiega Giovanni Mazzei – È stata una bella sfida, vinta grazie al lavoro fatto in vigna negli ultimi 10 anni che ci ha portato a ottenere un risultato migliore delle attese. Il Prosecco Villa Marcello Millesimato Brut 2017 ha un carattere unico per profumi e struttura. Siamo molto fiduciosi anche sull’annata in corso: le prime conferme sono giunte al Prowein, ora siamo in attesa del Vinitaly, dove presenteremo alcune importanti novità”.

“Presentiamo due nuove bottiglie, dentro le quali sono state messe l’anima e la storia di due donne speciali e lungimiranti che nell’Ottocento hanno rivestito un ruolo importante nei due rami della famiglia – spiega Giovanni Mazzei – Elisabetta Galvani Onigo, prima proprietaria donna a Fontanelle, che diede un forte impulso alla coltivazione della vite e Andriana Marcello, donna colta e generosa che ebbe un importante ruolo sociale a Venezia come fondatrice a Burano della scuola di merletto, arte che assicurava indipendenza economica alle donne”. Nel padiglione 9, stand c15, per tutto il Vinitaly sarà possibile l’assaggio di queste due ultime bollicine, il “Villa Marcello Prosecco Doc Treviso Cuvée E.G.O Dosaggio Zero” dedicato a Elisabetta Galvani Onigo e il “Villa Marcello Pinot Grigio Doc delle Venezie Cuvée Andriana Brut Rosé”, dedicato ad Andriana.