Giovedì 12 aprile 2018 - 16:53

Procura Torino chiude indagini per tragedia piazza San Carlo

Appendino indagata: a disposizione della magistratura come sempre

Torino, 12 apr. (askanews) – Chiusa l’inchiesta per la tragedia di piazza San Carlo a Torino, quando la notte del 3 giugno durante la proiezione della finale di Champions League tra Juvenuts e Real Madrid un’ondata di panico provocò la morte di una tifosa, Erica Pioletti e il ferimento di altre 1526 persone.

I pm Vincenzo Pacileo e Antonio Rinaudo stanno infatti trasmettendo agli indagati l’avviso di chiusura indagini. Una ventina gli indagati, tra questi la sindaca di Torino Chiara Appendino, l’ex questore Angelo Sanna e il prefetto Renato Saccone. Appendino ha confermato di aver ricevuto l’avviso: “Ieri sera – scrive in una nota – mi è stato notificato l’atto con la chiusura delle indagini per piazza San Carlo. Resto a disposizione della magistratura, come lo sono sempre stata”. Le ipotesi di reato sono lesioni, omicidio e disastro colposi.