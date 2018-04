Mercoledì 11 aprile 2018 - 12:49

Tap, nuovi scontri: feriti 4 agenti, arrestato un attivista

Sassaiola e incendi. No Tap sotto la Questura: "No è dittatura"

Roma, 11 apr. (askanews) – Nuovi disordini nei pressi del cantiere cantiere del gasdotto Tap San Basilio a Melendugno (Lecce). Secondo quanto riferito dalla Questura di Lecce, all’alba oltre una quarantina di attivisti No Tap hanno interrotto il trasporto dei mezzi del cantiere, posizionando grossi pezzi di mattoni cementizi all’altezza dell’incrocio tra Via San Niceta e Via Einaudi. Gli attivisti hanno anche incendiato un cassonetto dell’immondizia posizionandolo al centro di una traversa della strada provinciale 145, sempre per impedire alle forze dell’ordine la scorta dei mezzi di cantiere.

Nel tentativo di rimuovere gli ostacoli le forze dell’ordine sono state raggiunte da un lancio di grosse pietre in cemento, che hanno colpito e ferito 4 agenti del Reparto Mobile di Reggio Calabria: gli agenti hanno riportato varie lesioni e contusioni, con prognosi di circa 10 giorni. A quel punto la polizia è intervenuta utilizzando gli scudi per permettere il transito dei veicoli che dovevano raggiungere il cantiere di San Basilio.

La polizia ha poi arrestato un attivista No Tap, Saverio Pellegrino, 42 anni, già noto alle forze dell’ordine e destinatario di foglio di via obbligatorio per 3 anni dal Comune di Lecce e dal Comune di Melendugno con scadenza al 2021. L’uomo è accusato di resistenza a pubblico ufficiale; getto pericoloso di cose; nottemperanza al foglio di via obbligatorio; lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di grosse pietre in cemento, nascoste nelle tasche esterne del giubbotto.

Le varie fasi, precisa la Questura, “sono state integralmente riprese da personale della polizia scientifica e pertanto i responsabili di tali azioni, una volta identificati, verranno denunciati. Tra di loro erano presenti anche altri soggetti destinatari di foglio di via obbligatorio, che verranno deferiti anche per tale reato”.

I No Tap hanno organizzato un sit-in sotto la Questura di Lecce: “Questa notte il braccio armato di Tap ha dato sfoggio del peggiore totalitarismo da regime. Due attivisti sono stati fermati e trasportati in questura, con accuse assurde. Andiamo tutti sotto la questura, per essere solidali con i nostri compagni!!! Non è possibile tutto ciò, non siamo in dittatura!”, hanno scritto sul loro profilo Facebook.