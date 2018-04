Mercoledì 11 aprile 2018 - 20:19

Pedofilia, Papa convoca vescovi cileni a Roma: vergogna e dolore

Dopo la visita di mons. Scicluna in Cile

Città del Vaticano, 11 apr. (askanews) – Il Papa esprime “dolore e vergogna” per “i gravi abusi di coscienza e di potere e, in particolare, gli abusi sessuali” su minori da parte di sacerdoti, in una lettera ai vescovi cileni dopo aver mandato nel Paese un suo inviato, mons. Charles Scicluna, per ascoltare le vittime; e convoca l’episcopato cileno a Roma “per dialogare sulle conclusioni” della visita.