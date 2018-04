Mercoledì 11 aprile 2018 - 11:02

A VInitaly l’evento-tasting firmato Consorzio vini del Collio Doc

Verticale dei vini friulani che hanno la longevità nel Dna

Roma, 11 apr. (askanews) – Eleganti, di carattere e soprattutto longevi. I vini del Collio, in Friuli Venezia Giulia, si dimostrano campioni nell’invecchiamento dando il meglio di sé proprio con il passare degli anni. A dimostrazione di questa grande virtù, il Consorzio Collio Doc, organizza un evento-degustazione a Vinitaly, lunedì 16 aprile, dalle 16.30 alle 17.30: il titolo del tasting è “L’evoluzione nel tempo dei bianchi del Collio” e, come spiega Roberto Felluga, Vice presidente del Consorzio Collio Doc, “si tratta di un’importante occasione per dimostrare un’eccellenza dei grandi bianchi del Collio: la capacità non solo di resistere al tempo, ma di migliorare e dimostrare altre sfaccettature e caratteristiche uniche”. Il tasting permette di immergersi completamente nell’atmosfera del Collio e capirne lo speciale terroir che dà vita ai suoi inimitabili vini». Il Collio, infatti, è una terra preziosa per il Friuli Venezia Giulia, una mezzaluna collinare dal microclima unico per ventilazioni ed escursioni termiche con terreni caratterizzati da marne eoceniche, ideali per la viticoltura e soprattutto per dar vita a vini dal lungo invecchiamento.

La degustazione, guidata dalla giornalista Veronika Crecelius, attraverserà sei diverse espressioni del Collio. Si va da Zegla, il Friulano 2012 di Renato Keber, al Sauvignon 2012 di Tenuta Borgo Conventi, passando per Ronco Cucco 2008 lo Chardonnay di Tenuta Villanova e il Collio Bianco 2012 di Elisabetta Bracco. E ancora, il viaggio si conclude con il Pinot Bianco 2012 di Pascolo e il Friulano 2009 di Ronco Blanchis. I vini saranno abbinati ad assaggi di formaggi del Consorzio Montasio.

Durante la degustazione sarà presentato l’eventeo Enjoy Collio Experience, organizzato dal Consorzio di Tutela Vini Collio, che nel weekend dell’1, 2 e 3 giugno animerà il territorio con degustazioni, visite e itinerari per raccontare il meglio di questo angolo unico di territorio, crocevia di culture e persone, dove i vini e la vite sono da sempre i protagonisti.