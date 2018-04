Martedì 10 aprile 2018 - 08:53

Cosa sappiamo finora del sisma nelle Marche

Al momento vengono segnalati danni ma nessun ferito

Roma, 10 apr. (askanews) – Dopo la scossa delle 5.11 di magnitudo 4.7 nel maceratese, alle 7:50 sono stati localizzati dall’Ingv altri 18 eventi di magnitudo maggiore di 2.0 di cui due hanno avuto magnitudo pari a 3.5.

A seguito della scossa tellurica, la circolazione ferroviaria sulla linea Civitanova-Albacina è sospesa per accertamenti tecnici. In corso le verifiche all’infrastruttura ferroviaria da parte dei tecnici di Rfi. E’ stata invece riattivata la tratta fra Civitanova e Macerata.

“La scossa ha provocato il crollo del piccolo campanile della chiesa del ‘600. Non ci sono stati feriti. La paura è tanta e i danni si sono verificati su strutture già lesionate. Ora faremo le verifiche in tutti gli edifici agibili per controllare se è tutto a posto”. A spiegarlo è stato Mario Barone, sindaco di Muccia, una dei Comuni della Provincia di Macerata dove si è registrata questa mattina una scossa di terremoto di magnitudo 4,7. “Gli abitanti sono fuori dalle case perché si sentono più tranquilli”.

“Siamo in una situazione difficile, disperata anche per l’esasperazione delle persone. Non ci sono stati feriti ma registriamo nuovi crolli e danni e le abitazioni agibili sono davvero poche”. A spiegarlo è stato il sindaco di Pieve Torina, Alessandro Gentilucci, dove a titolo precauzionale oggi sono state chiuse le scuole.

Il capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli, alle 9, incontrerà a Pieve Torina i sindaci dei Comuni del maceratese che questa mattina sono stati interassati dalla scossa sismica. L’incontro servirà per fare il punto della situazione anche se per ora non vengono segnalati feriti e danni rilevanti.

Cam