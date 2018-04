Lunedì 9 aprile 2018 - 12:00

Papa e “santi della porta accanto”: genitori, lavoratori, malati

Nell'esortazione apostolica parla di "classe media della santità"

Città del Vaticano, 9 apr. (askanews) – Nella esortazione apostolica Gaudete et Exsultate “sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo”, pubblicata oggi, Papa Francesco parla dei “santi della porta accanto”: “Non pensiamo solo a quelli già beatificati o canonizzati”, spiega. “Lo Spirito Santo riversa santità dappertutto nel santo popolo fedele di Dio, perché ‘Dio volle santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza alcun legame tra loro, ma volle costituire di loro un popolo, che lo riconoscesse secondo la verità e lo servisse nella santità'”.

“Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente”, prosegue il Paap: “nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere. In questa costanza per andare avanti giorno dopo giorno vedo la santità della Chiesa militante. Questa è tante volte la santità ‘della porta accanto’, di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio, o, per usare un’altra espressione, ‘la classe media della santità'”, concetto che il Papa riprende da Joseph Malegue.