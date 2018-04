Lunedì 9 aprile 2018 - 12:00

Il Papa: il santo è capace di senso dell’umorismo

Dio "ci vuole positivi, grati e non troppo complicati"

Città del Vaticano, 9 apr. (askanews) – “Il santo è capace di vivere con gioia e senso dell’umorismo. Senza perdere il realismo, illumina gli altri con uno spirito positivo e ricco di speranza”. Lo scrive Papa Francesco nella esortazione apostolica Gaudete et Exsultate “sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo” pubblicata oggi.

“Ordinariamente la gioia cristiana è accompagnata dal senso dell’umorismo, così evidente, ad esempio, in san Tommaso Moro, in san Vincenzo de Paoli o in san Filippo Neri. Il malumore non è un segno di santità”. Dio “ci vuole positivi, grati e non troppo complicati”.

“Non sto parlando della gioia consumista e individualista così presente in alcune esperienze culturali di oggi. Il consumismo infatti non fa che appesantire il cuore; può offrire piaceri occasionali e passeggeri, ma non gioia”, scrive il Papa.

In una nota a pie’ di pagina, il Papa raccomanda di recitare la preghiera attribuita a san Tommaso Moro: “Dammi, Signore, una buona digestione, e anche qualcosa da digerire. Dammi la salute del corpo, con il buon umore necessario per mantenerla. Dammi, Signore, un’anima santa che sappia far tesoro di ciò che è buono e puro, e non si spaventi davanti al peccato, ma piuttosto trovi il modo di rimettere le cose a posto. Dammi un’anima che non conosca la noia, i brontolamenti, i sospiri e i lamenti, e non permettere che mi crucci eccessivamente per quella cosa tanto ingombrante che si chiama “io”. Dammi, Signore, il senso dell’umorismo. Fammi la grazia di capire gli scherzi, perché abbia nella vita un po’ di gioia e possa comunicarla agli altri. Così sia”.