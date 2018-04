Domenica 8 aprile 2018 - 12:41

Papa saluta Rom e Sinti: rispetto reciproco per vera integrazione

Favorire la cultura dell'incontro

Città del Vaticano, 8 apr. (askanews) – “Un saluto speciale rivolgo ai Rom e ai Sinti qui presenti, in occasione della loro Giornata Internazionale, il “Romanò Dives”. Auguro pace e fratellanza ai membri di questi antichi popoli, e auspico che la giornata odierna favorisca la cultura dell’incontro, con la buona volontà di conoscersi e rispettarsi reciprocamente. E’ questa la strada che porta a una vera integrazione”. Lo ha detto papa Francesco oggi prima della recita del Regina Coeli con i fedeli presenti in piazza San Pietro.

“Cari Rom e Sinti – ha detto – pregate per me e preghiamo insieme per i vostri fratelli rifugiati siriani”.

Mpd MAZ