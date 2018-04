Venerdì 6 aprile 2018 - 08:13

Napoli, 17enne accoltellato in centro: 15enne in istituto pena

Lo studente Arturo fu ferito con circa venti coltellate

Napoli, 6 apr. (askanews) – Un 15enne ritenuto responsabile di tentato omicidio ai danni di Arturo, lo studente di 17 anni ferito con circa venti coltellate in via Foria a Napoli il 18 dicembre scorso, è stato condotto in un istituto di pena minorile.

Ad eseguire l’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal tribunale per i Minorenni su richiesta dalla procura, gli agenti della Squadra Mobile partenopea.