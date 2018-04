Venerdì 6 aprile 2018 - 20:15

Accordo brumbrum-Arval per vendita auto flotte aziendali online

Con garanzia di 3 anni

Milano, 6 apr. (askanews) – Dopo l’annuncio dell’aumento di capitale per un totale di 10 milioni di euro, brumbrum, l’unico rivenditore diretto di auto online in Italia, mette a segno un altro colpo grazie ad un accordo in esclusiva per il canale e-commerce per la vendita di veicoli delle flotte aziendali del leader di settore Arval, con garanzia esclusiva di 3 anni.

Posizionandosi sul mercato dell’usato e del Km 0 con un’offerta di auto di qualità garantita, una proposta commerciale conveniente e una serie di servizi post-vendita, brumbrum amplia il proprio parco auto di proprietà con veicoli provenienti direttamente dalle flotte aziendali Arval con l’obiettivo finale di ottenere la completa e totale fiducia del consumatore nel processo di acquisto di un’auto che parte e si risolve interamente ed esclusivamente online.