Lunedì 2 aprile 2018 - 13:23

Papa: solo la fraternità può dare una pace duratura

"Non c'è giustizia sociale senza fraternità e condivisione"

Roma, 2 apr. (askanews) – “Solo la fraternità può garantire una pace duratura, può sconfiggere le povertà, può spegnere le tensioni e le guerre, può estirpare la corruzione e la criminalità”: così Papa Francesco alla recita del Regina Coeli.

Il Santo Padre si è affacciato alla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano per recitare la preghiera del Regina Coeli con i fedeli e i pellegrini arrivati a Piazza San Pietro, ma prima della preghiera ha rivolto a loro alcune parole.

“Gesù ha abbattuto il muro di divisione tra gli uomini e ha ristabilito la pace, cominciando a tessere la rete di una nuova fraternità”, ha ricordato il Papa, sottolineando: “È tanto importante in questo nostro tempo riscoprire la fraternità, così come era vissuta nelle prime comunità cristiane. Non ci può essere una vera comunione e un impegno per il bene comune e la giustizia sociale senza la fraternità e la condivisione”.

E “senza condivisione fraterna non si può realizzare un’autentica comunità ecclesiale o civile: esiste solo un insieme di individui mossi dai propri interessi”.

“La Pasqua di Cristo ha fatto esplodere nel mondo la novità del dialogo e della relazione, novità che per i cristiani è diventata una responsabilità”, ha proseguito Bergoglio, riciordando le parole che Gesù ha detto: “‘Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri”.

Ed “ecco perché non possiamo rinchiuderci nel nostro privato, nel nostro gruppo, ma siamo chiamati a occuparci del bene comune, a prenderci cura dei fratelli, specialmente quelli più deboli ed emarginati”. “Solo la fraternità – ha sottolineato con forza Papa Francesco – può garantire una pace duratura, può sconfiggere le povertà, può spegnere le tensioni e le guerre, può estirpare la corruzione e la criminalità”.

Gtu