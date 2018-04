Lunedì 2 aprile 2018 - 13:38

Anziano ucciso con una coltellata: fermata la moglie

La donna ha confessato di averlo colpito durante un litigio

Roma, 2 apr. (askanews) – Settantenne ucciso a Trieste con una coltellata al petto: fermata la moglie.

Domenica sera in via Vigneti, nel quartiere Servola, la polizia è intervenuta a supporto del 118: i medici hanno tentato di soccorrere un uomo di 73 anni in gravissime condizioni, ma l’uomo è deceduto a causa di una grave emorragia nel corso delle manovre di rianimazione. Aveva una evidente e profonda ferita da arma da taglio nel petto. Gli agenti hanno ascoltato la moglie, 69 anni, che dopo una serie di dichiarazioni contraddittorie, nella nottata ha confessato.

Gli investigatori hanno ritrovato in casa l’arma del delitto: un coltello da cucina. E’ stata disposta l’autopsia per accertare la causa della morte, ma secondo i primi riscontri sembra che un’unica profonda ferita al costato sia stata fatale. La donna ha riferito agli inquirenti di essersi sentita in pericolo e per questo, dopo essere riuscita a prendere il coltello al marito, avrebbe inferto il colpo.

