Venerdì 30 marzo 2018 - 10:56

A Psquetta ci sarà il sole e farà caldo

Previste temperature intorno ai 20 gradi

Roma, 30 mar. (askanews) – Sembra ormai definitiva la previsione per le festività pasquali, anche se in campo meteo di certo non vi è nulla. Se è confermata la fase di maltempo attesa tra venerdì e sabato, per il sito ilmeteo.it domenica di Pasqua la perturbazione di sabato lascerà qualche strascico di nubi e locali piogge sul Friuli Venezia Giulia e qualche isolato temporale lungo le coste della Campania, della Calabria tirrenica e nel pomeriggio anche in Puglia; splenderà invece il sole sul resto delle regioni, con temperature in rapido aumento fino a 18 gradi.

Per Pasquetta andrà ancora meglio: il sole dominerà sulla quasi tutte le regioni, soltanto sul levante ligure e localmente tra massese e lucchese si potranno avere dei piovaschi. Clima ancor più mite rispetto a domenica, con temperature diurne vicine ai 20 gradi.

Secondo Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito ilmeteo.it, dopo le festività pasquali il rientro a scuola sarà all’insegna della pioggia: il tempo tornerà a peggiorare da martedì 3 aprile ad iniziare dal Nordovest, per poi estendersi al resto del Nord, alla Toscana, al Lazio e all’Umbria nella giornata di mercoledì 4 aprile.

