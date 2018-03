Giovedì 29 marzo 2018 - 15:24

Vaticano: la firma di un accordo con la Cina non è imminente

Il Papa "accompagna i passi del dialogo in corso"

Città del Vaticano, 29 mar. (askanews) – In risposta alle domande dei giornalisti, circa un accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese, il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Greg Burke, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Posso affermare che non vi è alcuna firma ‘imminente’ di un accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese. Vorrei anche sottolineare che il Santo Padre Francesco rimane in costante contatto con i Suoi collaboratori sulle questioni cinesi e accompagna i passi del dialogo in corso”.