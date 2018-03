Giovedì 29 marzo 2018 - 15:21

L’azienda non gli paga da mesi lo stipendio, si impicca a Torino

Operaio edile romeno temeva di non riuscire ad andare avanti

Torino, 29 mar. (askanews) – Un operaio edile romeno di 53 anni si è ucciso nel parco di Stupinigi: da mesi l’azienda non lo pagava e temeva di rimanere senza soldi e lavoro. L’uomo, Ivan Simion, è stato trovato impiccato questa mattina dai carabinieri verso le 11,30. I militari hanno individuato la sua Panda all’ingresso del parco, dopo che la moglie ieri sera si era presentata in caserma a denunciarne la scomparsa. L’uomo soffriva di crisi depressive, ma era assillato dalla preoccupazione di non riuscire a tirare avanti. E’ quanto avrebbe scritto in un bigliettino lasciato alla famiglia. La moglie, collaboratrice domestica, non aveva un reddito sufficiente a mantenere la famiglia.