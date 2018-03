Giovedì 29 marzo 2018 - 16:09

Il sindaco Sala prosciolto dall’accusa di abuso d’ufficio

Per il gup di Milano "il fatto non sussiste"

Milano, 29 mar. (askanews) – Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, non ha commesso nessun illecito quando, in veste di amministratore delegato di Expo, assegnò con un affidamento diretto al gruppo Mantovani l’appalto per la fornitura di 6 mila alberi per il sito dell’Esposizione Universale milanese. Lo ha stabilito il gup di Milano, Giovanna Campanile, che ha prosciolto l’ex numero uno di Expo dall’accusa di abuso d’ufficio. Respinta la richiesta dei sostituti procuratori generali Vincenzo Calia e Massimo Gaballo di mandare a processo Sala. Secondo il giudice milanese, le prove raccolte dai magistrati della procura generale a carico di Sala non bastano per sostenere l’accusa in un processo penale. Da qui la sua pronuncia di “non luogo a procedere” per il primo cittadino milanese “perché il fatto non sussiste”.

Fcz