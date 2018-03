Mercoledì 28 marzo 2018 - 12:15

Il Papa contro i “cristiani finti” e quelli “mafiosi”

'Non si può causare la morte e vivere corrotti: finiranno male'

Città del Vaticano, 28 mar. (askanews) – Guai ai “cristiani finti”, che vivono nella corruzione o, peggio, che sono mafiosi: “Si dicono cristiani, ma portano la morte nell’anima e la danno agli altri”. Ad affermarlo è stato stamane Papa Francesco, parlando a braccio, ai fedeli raccolti per l’udienza generale a San Pietro.

“Il cristiano – ha detto Francesco – non può vivere con la morte nell’anima, neanche essere causa di morte. Pensiamo, per non andare lontano, pensiamo a casa, pensiamo ai cosiddetti ‘cristiani mafiosi’. Ma questi di cristiano non hanno nulla: si dicono cristiani, ma portano la morte nell’anima e agli altri. Preghiamo per loro, perché il Signore tocchi la loro anima.

Il Pontefice ha invitato tutti a vivere seriamente il mistero della Pasqua cristiana e non come fanno quelli che, ha detto, “dicono ‘Gesù è risorto, io sono stato giustificato da Lui, sono nella vita nuova, ma vivo una vita corrotta’. Questi cristiani finti – ha concluso Francesco senza mezzi termini – finiranno male”.