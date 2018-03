Domenica 25 marzo 2018 - 15:54

Roma, rientrato allarme bomba alla Rinascente

Esito negativo dalle verifiche

Roma, 25 mar. (askanews) – Avrebbero dato esito negativo le verifiche effettuate dagli artificieri della Polizia in seguito a un allarme bomba nelle sedi della Rinascente a Roma. Le forze dell’ordine sono ancora sul posto ma l’allarme è rientrato e già è stato tolto il divieto di passaggio sui marciapiedi immediatamento prospicenti a i due palazzi, in via del Tritone e a Piazza Fiume. A breve dovrebbero venire riaperti i cancelli.