Giovedì 22 marzo 2018 - 10:08

Scritta BR sul monumento della scorta di Aldo Moro a via Fani

Nuova offesa sul luogo della strage

Roma, 22 mar. (askanews) – Questa notte è stata imbrattata la lapide commemorativa per la morte degli uomini di scorta di Aldo Moro in via Mario Fani a Roma. Sulla lastra sono state scritte due lettere, una B e una R, di colore rosso, probabilmente con vernice spray. Sono in corso i rilievi e le indagini a cura dei carabinieri della Stazione Roma Montemario.

Il 16 marzo di 40 anni fa un commando delle Brigate Rosse rapì il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro e uccise i cinque agenti della sua scorta. “La scritta BR sul monumento di Via Fani è un vergognoso oltraggio alla memoria di Aldo Moro e degli agenti della scorta. Serve una condanna unanime contro chi pensa di riaprire stagioni buie. La risposta è nella forza della nostra democrazia” ha affermato Ettore Rosato del Pd.

Bla/Int5