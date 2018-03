Giovedì 22 marzo 2018 - 16:34

Processo Maroni, pm chiede 2 anni e 6 mesi per ex governatore

L'accusa: "Fece pressioni per favorire due ex collaboratrici"

Milano, 22 mar. (askanews) – Roberto Maroni deve essere condannato a 2 anni e 6 mesi di carcere per induzione indebita e turbata libertà di scelta nel contraente. E’ la richiesta di pena avanzata dal pm di Milano, Eugenio Fusco, nel processo che vede l’ex governatore lombardo imputato per le presunte pressioni esercitate a favore di due sue ex collaboratrici al Viminale. Sono Mara Carluccio, che secondo l’accusa ottenne un contratto “cucito su misura” per lei da parte di Eupolis, società della Regione Lombardia che si occupa di formazione professionale. E Maria Grazia Paturzo, che per il pm era legata da “una relazione sentimentale” a Maroni. Ed è proprio alla luce di questo rapporto, come ha sostenuto il magistrato nel corso della sua lunga requisitoria (circa 4 ore di intervento in aula), che l’ex governatore avrebbe preteso dalla società Expo il pagamento delle spese sostenute dalla donna in una missione

istituzionale a Tokio dei primi giorni del giugno 2014.

Un’azione di pressing che Maroni non avrebbe effettuato di persona, ma sempre attraverso suoi fedelissimi: nel primo caso, attraverso l’ex segretario generale del Pirellone Andrea Gibelli, mentre per sponsorizzare la Paturzo affidandosi al capo della sua segreteria politica Giacomo Ciriello. Ecco perché, secondo il

rappresentante della pubblica accusa, i due vanno entrambi condannati: a 2 anni e 2 mesi Ciriello e a 1 anno Gibelli.

Quanto a Mara Carluccio, donna che sarebbe stata favorita dalle pressioni di Maroni, il pm Fusco ha chiesto di condannarla a 10 mesi di carcere.

Fcz