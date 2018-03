Giovedì 22 marzo 2018 - 10:22

Lavoro, per manager curriculum strumento migliore per collocarsi

Ma devono cambiare approccio e sfruttare opportunità della rete

Roma, 22 mar. (askanews) – Anche per i manager il Curriculum Vitae rimane lo strumento migliore per collocarsi. Spesso sottovalutato, il curriculum vitae rimane invece lo strumento migliore per presentarsi ad un’azienda e questo vale anche per i manager.

Secondo una ricerca di Small Business Italia, pubblicata nella rubrica Guida Cv del magazine i responsabili delle risorse umane delle aziende operano la prima scrematura dei candidati proprio in base ai curriculum vitae che ricevono. “Spesso – spiega Stefano Marini, uno dei founder della start up – sono tutti uguali perché impostati nel formato europeo, da qui la necessità di differenziarsi inserendo un approccio grafico diverso che faccia spiccare la nostra candidatura rispetto alle altre”.

La tendenza è anche quella di portare il proprio curriculum su internet realizzando un resume online aggiornato in tempo reale e collegato a tutti i profili social tra cui ovviamente Linkedin. Anche i manager che vogliono ricollocarsi dovrebbero cambiare l’approccio verso il curriculum vitae e sfruttare le opportunità che la rete offre. Per aiutare ad impostare un curriculum vincente, Smal Business Italia ha realizzato anche un infografica che in 6 brevi punti spiega come ottenere il meglio dal proprio cv.