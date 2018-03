Giovedì 22 marzo 2018 - 13:53

A via Fani scritta rossa B.R. sulla lapide della scorta di Aldo Moro

Raggi: già ripulita, le istituzioni non si piegano

Roma, 22 mar. (askanews) – Questa notte è stata imbrattata la lapide commemorativa per la morte degli uomini di scorta di Aldo Moro in via Mario Fani a Roma. Sulla lastra sono state scritte due lettere, una B e una R, di colore rosso, probabilmente con vernice spray, che è già stata ripulita dopo l’intervento della polizia locale. Sono in corso i rilievi e le indagini a cura dei carabinieri della Stazione Roma Montemario.

Il 16 marzo di 40 anni fa un commando delle Brigate Rosse rapì il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro e uccise i cinque agenti della sua scorta. “La scritta BR sul monumento di Via Fani è un vergognoso oltraggio alla memoria di Aldo Moro e degli agenti della scorta. Serve una condanna unanime contro chi pensa di riaprire stagioni buie. La risposta è nella forza della nostra democrazia” ha affermato Ettore Rosato del Pd.

“Ripulita la scritta oltraggiosa che ha imbrattato nella notte il monumento dedicato alle vittime di Via Fani. Immediato l’intervento della Polizia Locale di Roma Capitale reparto PICS con una squadra Ama e sotto la direzione della Sovrintendenza Capitolina. Le istituzioni non si piegano”.

Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

