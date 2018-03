Martedì 20 marzo 2018 - 21:03

Catania, esplosione per fuga di gas: 3 morti

Due vigili del fuoco e un'altra persona

Roma, 20 mar. (askanews) – Sono morti 2 dei 4 vigili del fuoco rimasti coinvolti nell’esplosione causata da una fuga di gas in uno stabile a Catania, nella centrale via Garibaldi. Tra le macerie anche una terza persona, vittima della deflagrazione. Due vigili del fuoco sono gravemente feriti. Il boato è avvenuto quando la squadra Vvf, intervenuta per una perdita di gas che si stava verificando in una piccola officina, ha tentato di aprire la porta che era chiusa con un catenaccio.