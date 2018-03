Sabato 17 marzo 2018 - 18:02

Omicidio Neri, la mamma agli amici: aiutatemi a trovare il killer

Centinaia di palloncini bianchi azzurri ai funerali senza bara

Pescara, 17 mar. (askanews) – Centinaia di palloncini bianchi e azzurri hanno ricordato oggi pomeriggio, nella stracolma chiesa San Camillo De Lellis di Villa Raspa di Spoltore (Pescara) nel funerale senza feretro di Alessandro Neri, il giovane di Spoltore, ucciso con due colpi di pistola e ritrovato l’8 marzo scorso lungo il greto del torrente Vallelunga, nella zona sud di Pescara. Toccanti le parole della madre Laura Lamaletto alla fine della cerimonia, rivolgendosi a giornalisti e amici, la donna ha detto: “aiutatemi a ritrovare gli assassini di mio figlio”.

La cerimonia che si è svolta senza la salma del giovane (ancora a disposizione degli inquirenti) è stata celebrata da don Cristiano Marcucci che ha ricordato che ha ricordato la bontà del ragazzo: Alessandro lo portiamo tutti nel cuore e ricordiamo anche la sua bontà che è stata la sua forza, ma anche la sua debolezza”.

Tantissimi i presenti tra cui anche molti giovani della curva nord del Pescara, che Alessandro frequentava e che hanno voluto salutare il loro amico con i colori biancazzurri della locale squadra di calcio”. Intanto proseguono le indagini con gli inquirenti che hanno in questi giorni sentito genitori, parenti e amici per ricostruire le frequentazioni e le abitudini del ragazzo negli mesi di vita. Mercoledì i carabinieri, che seguono le indagini, al lavoro anche con gli specialisti del Ris, per analizzare le due auto della famiglia sequestrate.