Venerdì 16 marzo 2018 - 20:13

Auto forza posto di blocco, carabiniere spara e colpisce 2 donne

È successo nel quartiere Monteverde a Roma. Caccia aperta all'auto

Roma, 16 mar. (askanews) – Due donne, madre e figlia, sono rimaste ferite a Roma, colpite incidentalmente da un’arma da fuoco mentre viaggiavano su uno scooter. Secondo le prime ricostruzioni, il fatto si è verificato in via Ozanam, nel quartiere Monteverde: un’auto ha forzato un blocco dei carabinieri tentando di investirli. Uno dei carabinieri ha reagito sparando e colpendo accidentalmente le due donne che stavano passando poco lontano. Sono state soccorse dagli stessi carabinieri e ricoverate al San Camillo; le loro condizioni non sono gravi, colpite a una spalla, ma sono in corso tutti i doverosi accertamenti. La dinamica dei fatti ha visto una pattuglia dei carabinieri, impegnata in indagini giudiziarie, che avrebbe intimato l’Alt a un’auto a bordo della quale si trovava un sospetto. Ma anzichè fermarsi, l’auto ha tentato di investire uno dei carabinieri che ha evitato l’impatto e ha sparato un colpo, forse rispondendo al fuoco. Colpite così accidentalmente dal proiettile le due donne che in quel momento transitavano col loro scooter.

Soccorse immediatamente dai carabinieri, le donne sono state accompagnate al San Camillo e a quanto si apprende i militari dell’Arma stanno offrendo il massimo supporto alle famiglie in queste ore.

In tutta Roma è caccia all’auto che non si è fermata all’Alt dei carabinieri e ha fatto perdere le sue tracce, anche perché gli stessi carabinieri si sono immediatamente adoperati per soccorrere madre e figlia ferite. A tutte le pattuglie sul territorio è stato diramato l’allarme, le ricerche sono serrate e si stanno svolgendo con posti di blocco e controlli nei quartieri capitolini.