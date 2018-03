Giovedì 15 marzo 2018 - 12:55

Vino, Istituto Grandi Marchi a Prowein con suo spazio espositivo

Mercato tedesco a secondo posto per export di vino tricolore

Roma, 15 mar. (askanews) – L’Istituto Italiano del Vino di Qualità – Grandi Marchi per la prima volta sarà presente al Prowein, che si svolgerà a Düsseldorf dal 18 al 20 marzo, con un proprio spazio espositivo che raccoglierà alcune fra le principali aziende del vino italiane associate.

Presso il Padiglione 16 in posizione B 81 sarà possibile, accanto ad una esposizione istituzionale delle aziende dell’istituto Grandi Marchi, trovare una rappresentanza diretta della produzione vitivinicola di qualità del nostro stivale associata all’Istituto: dalla Puglia di Rivera, passando per la Campania di Mastroberardino, attraversando il centro con l’Umbria di Lungarotti e le Marche di Umani Ronchi e chiudendo a Nord con il Piemonte di Pio Cesare, mentre le isole saranno ben rappresentate da Argiolas (Sardegna), Donnafugata e Tasca d’Almerita (Sicilia).

La partecipazione al Prowein, tra le principali piattaforme d’affari al mondo per il settore, riveste importanza per la vocazione internazionale e orientata al business che ha il salone, ma soprattutto per rafforzare la presenza del vino italiano di qualità che sta vivendo un momento delicato sul mercato tedesco e che, quindi, ha bisogno di essere sostenuto. Per questa ragione da alcuni anni l’Istituto Grandi Marchi presta molta attenzione alla Germania, secondo mercato di sbocco dopo gli Stati Uniti con circa il 20% del fatturato all’export del gruppo, mercato su cui ha organizzato per due volte di seguito, 2015 a Berlino e Amburgo, 2016 a Monaco e Colonia i propri eventi istituzionali nonché numerosi seminari e degustazioni guidate. La fiera costituisce altresì un momento di analisi e di confronto non solo con il trade ma anche con i giornalisti e gli opinion leader di settore.

Il mercato tedesco, che anche per l’export di vino tricolore si pone al secondo posto dopo gli Usa, resta comunque strategico: nei primi nove mesi dello scorso anno le vendite del vino italiano sono cresciute del 2% in valore (710 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo del 2016 e, secondo le previsioni, dovrebbero attestarsi sul +3% nell’intero 2017 (dati diffusi da Prowein).