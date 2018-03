Giovedì 15 marzo 2018 - 15:45

Laura Pausini, esce Fatti sentire: invito a non temere prediudizi

Cantante presenta disco e fa hostess su volo Alitalia Milano-Roma

Roma, 15 mar. (askanews) – Ha scelto di incontrare giornalisti e addetti ai lavori su un volo Alitalia diretto da Milano a Roma Laura Pausini per presentar “Fatti sentire”, il nuovo disco in uscita il 16 marzo: “Volevo farvi entrare nella mia vita, raramente prendo voli privati, io volo normalmente su questo aereo anche due tre voli al giorno con tutte le persone normali, volevo farvi entrare nel mio mondo perché questo disco non è autobiografico ma in fondo ogni canzone racconta cose che sono successe anche a me” ha detto la cantante che nelle vesti di hostess na dato gli annunci all’altoparlante e distribuito le bibite ai passeggeri. Una volta arrivati a Roma la cantante ha risposto ancora alle domande dei giornalisti al Circo Massimo, dove si esibirà a luglio per un doppio concerto.

“Il disco si chiama ‘Fatti sentire’ ed è un invito che voglio fare a me stessa nuovamente e a chi ascolta la mia musica. Quando sembriamo forti a volte non lo siamo sempre così esattamente, è un invito ad essere coraggiosi, ad andare avanti a essere senza avere paura dei pregiudizi – ha spiegato la Pausini in volo – sono una persona che da quando si sveglia a quando va a dormire è giudicata di continuo e spesso ha sofferto di questo, ho cercato sbagliando di proteggermi facendo il possibile per piacere a chi giudicava male. In questi 25 anni di carriera ho cercato di essere coraggiosa nei momenti in cui non lo ero. È un invito a me e a chi come me è fragile da questo punto di vista”. “Spesso avete scritto che sono forte e coraggiosa – ha aggiunto rivolta ai giornalisti – lo sono sul palco ma appena scendo bastano cinque gradini a farmi diventare piccola, fragile e insicura, e siamo tanti nel mondo. Fatti sentire è quello che mi viene da dire quando sono sul palco. Noi dobbiamo diventare altri per essere noi, abbiamo una vita sola a e voglio essere come sono e contenta di me stessa”.

Laura Pausini il 21 e 22 luglio prossimi sarà la prima donna ad esibirsi al Circo Massimo di Roma, dove terrà un doppio concerto-evento. “Quando mi hanno proposto il Circo Massimo ho detto non vedo l’ora di farlo, poi dopo due o tre giorni usando la ragione mi sono spaventata: è sempre molto piacevole leggere che sei la prima donna a fare San siro eccetera ma poi c’è sempre il rischio di essere la prima che non riempie e non va bene, io non voglio e soprattutto non posso – ha detto la Pausini in volo – oggi so i numeri dei biglietti venduti e non sono più preoccupata ma all’inizio ho detto chi me lo fa fare. Sono i famosi rischi di cui sono innamorata, li temo ma non ne posso fare a meno, fa parte del mio carattere buttarmi nelle cose sin da quando ero piccola, non ho una vera meta, se dovessi raggiungerla dopo mi chiederei cosa farei, ho bisogno di sapere che devo sudare e vivere svegliandomi in affanno”.