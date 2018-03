Martedì 13 marzo 2018 - 11:33

A giugno Torino diventa la capitale mondiale della gastronomia

Con finali europee del Bocuse d'Or e coppa mondiale di pasticceria

Roma, 13 mar. (askanews) – L’11 e il 12 giugno, in occasione del Gourmet Expoforum, l’Oval Lingotto di Torino ospiterà l’eccellenza della gastronomia globale: le finali europee del Bocuse D’Or e, il 10 giugno, l’Oval accoglierà anche la selezione europea della Coupe du Monde de la Pâtisserie. Per la prima volta nella storia delle “Olimpiadi della Gastronomia”, infatti, l’evento itinerante Bocuse d’Or Europe si svolgerà in Sud Europa. Dopo Norvegia, Svizzera, Belgio, Svezia e Ungheria, è la volta dell’Italia – e in particolare del Piemonte – ospitare la selezione continentale del più prestigioso concorso gastronomico mondiale.

Per i talentuosi concorrenti impegnati in una fantastica avventura, l’evento di Torino è l’ultimo passo prima di andare a Lione, in Francia, per la Finale che si svolgerà nel gennaio 2019, durante il Sirha, il salone mondiale del business della ristorazione e dell’industria alberghiera. La selezione continentale più attesa del Bocuse d’Or avverrà dopo le selezioni continentali delle Americhe in Messico e Asia-Pacifico a Guangzhou: i 20 candidati europei daranno il loro meglio per convincere la giuria, e le dieci migliori squadre accederanno alla finale a Lione nel 2019. L’ordine di passaggio è stato appena deciso ufficialmente dal sorteggio. In gara Polonia, Russia, Belgio, Svezia, Islanda, Croazia, Ungheria, Finlandia, Germania, Norvegia, Paesi Bassi, Danimarca, Spagna, Italia (con il vincitore designato Martino Ruggieri), Francia, Bulgaria, Svizzera, Estonia, Regno Unito e Turchia.

I riflettori saranno puntati sui prodotti della gastronomia piemontese. I candidati, infatti, avranno due prove per dimostrare le loro abilità: il primo test consiste nella preparazione di 14 piatti individuali; nella seconda, la realizzazione di una portata, ciascun candidato preparerà e imposterà la propria ricetta su un grande vassoio d’argento. Al termine di ciascuna prova, la giuria procederà alle sessioni di degustazione. Per aumentare il livello della sfida ed equilibrarla, i concorrenti dovranno utilizzare nei piatti gli stessi prodotti per entrambi i test. Poiché il Bocuse d’Or Europa è orgoglioso di valorizzare il paese e la regione in cui si svolge, i prodotti della gara saranno originari e tipici del Piemonte. Mentre i prodotti per la prova del piatto rimangono segreti per ora, i prodotti per la seconda prova, la pietanza, sono stati rivelati: filetto di manzo di fassone piemontese – Baraggia biellese e riso vercellese di Sant’Andrea – animelle di vitello. A partire da ora, i concorrenti possono iniziare la loro formazione con questi prodotti forniti dai Consorzi Aspro Carne e Riso di Barragia, con il supporto del fornitore ufficiale Metro.

Oltre a celebrare questi famosi prodotti piemontesi, ogni candidato dovrà fare la differenza aggiungendo nei suoi piatti il tocco personale e la tradizione regionale del proprio paese di origine. L’edizione 2018 del concorso sarà attraversata dall’emozione e dal ricordo, poiché ogni squadra e tutti i membri della giuria avranno a cuore più che mai l’eccellenza e la creatività, in onore dello Chef del Secolo e fondatore del concorso, Paul Bocuse.