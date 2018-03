Lunedì 12 marzo 2018 - 15:24

Ior, slitta al 9 maggio processo al’ex presidente Caloia

L'istituto parte civile, accusa su immobili e danno 50 milioni

Città del Vaticano, 12 mar. (askanews) – La prima udienza del processo penale presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano nei confronti dell’ex presidente dello Ior Angelo Caloia e dell’Avvocato Gabriele Liuzzo si terrà il prossimo 9 maggio 2018 alle ore 9. L’udienza, fissata inizialmente per il 15 marzo, è stata rinviata su richiesta dei difensori degli imputati e degli avvocati dello Ior, che si è costituito parte civile. Lo rende noto il direttore della sala stampa vaticana.

Caloia, presidente dello Ior dal 1989 al 2009, e il suo avvocato sono accusati dei reati di “peculato ed autoriciclaggio”, informava lo Ior in una recente nota. Secondo l’accusa, “tali condotte illecite – contestate anche al direttore generale dell’epoca nel frattempo deceduto – sarebbero state poste in essere tra il 2001 ed il 2008”, nell’ambito della “dismissione di una parte considerevole del patrimonio immobiliare dell’Istituto per le Opere di Religione con un danno patrimoniale superiore ai 50 milioni di euro”.